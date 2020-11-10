台中市清水區大楊油庫已展開修復及再利用計畫工程，由於台中市公車僅經過並未設置「大楊油庫站」，在市議員楊典忠爭取下，公捷處10日已完成站牌設置，未來學生將可搭公車到大楊參觀油庫史蹟。

台中市府9月初進行大楊油庫修復及再利用計畫工程開工典禮，市議員楊典忠當場建議市府設置大楊油庫公車站，以利民眾與觀光遊客大眾運輸使用。

楊典忠表示，原本有164與14延兩條公車路線經過，卻沒有在大楊油庫設站，讓許多搭車民眾、學生不知道如何到達大楊油庫，無法親臨參觀油庫史蹟現場，實在很可惜。

公車「大楊油庫站」站牌今天完成設置。（陳淑娥攝）

公捷處10日前往現場設置「大楊油庫站」站牌，從干城、崇德路、昌平路到大雅、神岡、大楊油庫。楊典忠指出，沒想到公捷處從規劃、會勘、審議、設站，僅短短1個多月就完成，以後要來海線見證中美共同防禦時期的越戰油管油庫遺跡將更便利，他也希望交通局APP大楊油庫公車站能儘早上線，以利查詢與遊程規劃。

公車「大楊油庫站」站牌今天完成設置。（陳淑娥攝）

(中時 )