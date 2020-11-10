恩智浦半導體（NXP Semiconductors）與小米公司宣佈，雙方透過以恩智浦NTAGR NFC晶片技術為基礎的全新小米碰碰貼2.0，幫助日常生活更加智慧、更易於管理。碰碰貼和小米「米家」應用程式可與眾多小米智慧家庭裝置配合使用，例如照明、監控攝影機、鬧鐘和娛樂系統。只需在支援NFC的小米智慧手機上輕點，即可完成裝置的配置和管理。

小米物聯網事業部總經理暨AIoT技術委員會主席范典指出，恩智浦是小米的重要合作夥伴，我們的共同目標是透過技術為人們提供更智慧、更安全、更便捷的生活。在過去的十年，如果沒有恩智浦的鼎力相助，小米的許多創新都將無法實現。未來小米將持續與恩智浦合作，為人們的生活帶來更多令人振奮的技術。

要設定智慧家庭裝置，用戶可以使用小米碰碰貼2.0和「米家」行動應用程式配置工作，之後會連結至小米IoT平台，以解釋命令並將指令傳達到裝置。碰碰貼2.0支援快速配置單個或多個工作，並為智慧節點提供便捷的Wi-Fi和藍牙配對功能。「米家」應用程式易於瀏覽和使用，能夠創造與保存大量跨裝置類別的命令。用戶僅需在運行「米家」應用程式的小米手機輕點，即可觸發、配置和修改智慧家庭的各種操作。將貼紙放置在整個屋內的便利位置後，輕輕一點即可存取自訂設置。

快速完成配置後，「米家」應用程式和以恩智浦技術為基礎的碰碰貼2.0支援用戶完成以下操作，包括便捷地增添新智慧家庭裝置、使用手機隨時隨地控制裝置、協調眾多家庭裝置以完成一系列任務、即時獲取不同裝置狀態、與朋友和家人共用智慧裝置的存取權限等。

小米全新碰碰貼2.0和「米家」行動應用程式讓用戶可以輕鬆配置大量智慧家庭裝置，使其協同作業，並在特定時間完成特定組合工作。根據個人喜好，用戶還能可為「歡迎回家」、「外出」和許多其他設定，創造不同情境，例如調暗或關燈、房門上鎖、設置播放清單和警報、打開電視。碰碰貼2.0解決方案大幅降低用戶實現所需操作的複雜性，使其跳脫耗時且複雜的設定過程。用戶將能快速、輕鬆地享用智慧家庭裝置的便利性和多元功能，幫助其節省能源、獲得安全感並享受生活。

恩智浦半導體副總裁暨物聯網安全及智慧行動與零售業務總經理Philippe Dubois表示，恩智浦提供領先的端對端NFC解決方案產品組合，涵蓋廣泛的軟硬體和安全解決方案，可將數位和現實世界相互連結。十多年來，恩智浦和小米持續在行動支付、智慧音訊、快速充電解決方案、安全物聯網等領域展開合作。碰碰貼2.0已成為智慧快捷方式，可輕鬆存取和使用所有小米家庭裝置，進而強化人們在家中的舒適度、安全性和娛樂性。我們期待能在全新的想法上繼續合作，幫助人們的生活變得更加便捷和輕鬆。

恩智浦NFC NTAG採用被動供電，經過NFC Forum Tag認證，能夠提供功能性和安全屬性。NFC標籤為NDEF格式資料提供受保護的晶載儲存（on-chip storage），供小米手機使用「米家」應用程式讀取、解釋和重寫NDEF命令和資料，並執行多種功能。NTAG產品線亦支援小米進行進階客製化，以持續提供全新用戶體驗。

小米碰碰貼2.0現可在中國小米零售店或於線上購買。其他市場與經銷通路將於2021年推出。

(工商 )