拜登獲勝，美股道瓊及標普二指數9日大漲，展開慶祝行情，不過，大漲中也透露出淡淡的憂愁，道瓊留了700多點上影線，代表科技股的那斯達克指數及費半指數各大跌1.53％及1.25％，尤其半導體龍頭台積電ADR大跌2.6％作收，造成台積電（2330）10日股價積弱不振，拖累台股加權指數走疲，早盤多在平盤下游走。

台積電早盤最低觸及451元大跌7.5元，拖累指數約65點，電子類股今天成為盤面弱勢指標，類股指數跌逾1％，造成指數一度跌破13,100點百點關卡，截至近11點，台股成交值已近1,500億元，市場推估今天可能放量至2,600億元，宜提防法人連買之後轉賣，尤其外資動向更受到關注。

投資專家指出，拜登贏得此次大選，但接下來紓困案能否過關仍是未定之數，川普不服敗選，除了透過訴訟之外，也已在推特發文表禦將拔掉國防部長，再度引發市場擔憂川普接下來還會出什麼招，也讓市場擔心情緒增溫，美股電子期10日全數轉跌，道瓊跌超過150點。

(工商 )