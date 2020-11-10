台中市大墩派出所民防分隊長女兒日前酒駕，被黎明派出所警員逮捕送辦。黎明所林姓所長上月底在一場警局舉辦餐會上向民防分隊長道歉，哭著說「到我為止」、「不然我所長不要做」。南屯區民今天自發性購買50幾顆肉包，前往黎明派出所為基層員警加油打氣；黎明所巡佐賴志福表示，對於民眾暖心支持舉動直呼「揪甘心」，會繼續堅定執法捍衛用路人安全。

第四警分局十月底南屯民防中隊部主辦民防績優人員表揚暨聯誼餐會，除分局高階警官外，各派出所主管亦出席。席間大墩派出所民防分隊長，因不滿每年捐款上百萬元給分隊，女兒卻未受禮遇遭上銬逮捕，罵哭黎明所長林男；林男受辱回座後再度落淚，黎明所民防幹部跳出來幫林男說話，大嗆「有錢就了不起嗎？」

黎明所長林男事後則否認被羞辱，表示分隊長一直很照顧他，分隊長在餐會前一天看到簡易判決的公文才知道女兒酒駕，父女倆因此情緒激動，整夜沒睡。

林男表示，他在席間主動向分隊長說明，強調執法過程沒有問題，但對於造成父女心情不好，他不斷道歉。

林男指出，為了避免分隊長去找取締警察，他才強調「到我為止」，但其還是有點生氣，他才接著說「不然我所長不要做」。他會落淚是因為「想到這麼支持警察的人為了這件事心情不好，我也很難過。」

第四分局眼見這起所長依法行政卻疑似受辱事件越鬧越大，特公開澄清林男沒有受辱，且當時坐在主桌的分局長發現距離約5桌外有民防隊員爭吵，立刻請幹部過去處理，再度向民防分隊長說明處理酒駕案件的情形，現場沒有激烈衝突，任何警務人員對取締酒駕的勤務都依法處置，「誰來講都一樣」。

今天早上9時許，南屯區附近居民自發性購買50幾顆肉包，送到黎明派出所為基層員警加油打氣。黎明所巡佐賴志福說，取締酒駕是維護大眾用路人安全重要勤務，上級長官非常支持嚴正執法，昨日事件不會影響警察執法決心，對於民眾暖心支持舉動直呼「揪甘心」，日後會繼續堅定執法，持續捍衛用路人安全。

黎明所巡佐賴志福等人，對於民眾送肉包暖心支持舉動直呼「揪甘心」，強調會繼續堅定執法捍衛用路人安全。（警方提供／陳世宗台中傳真）

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