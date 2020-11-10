根據美國媒體報導，預計19日登場的NBA選秀會前三順位已經確定，「球弟」拉梅洛鮑爾可望成為狀元郎，愛德華茲與懷斯曼則為榜眼以及探花。但擁有探花選秀權的勇士則謠傳想要獲得懷斯曼，因此前三順位仍有變化。

今年選秀會獲得前三順位的球隊分別是灰狼、勇士與黃蜂，而雷霆、公牛和活塞都希望透過交易獲得狀元籤，因此19日選秀會上不是灰狼直接選擇球弟，要不就是灰狼將狀元籤交易給其他球隊，總之拉梅洛鮑爾坐穩狀元寶座。

然而美國媒體撰文愛德華茲將是選秀會上第二順位榜眼，但勇士先前傳出屬意的是被評估為探花的懷斯曼，因此未來幾天有可能傳出勇士和黃蜂的交易消息，雙方互換人選確保能挑選到心儀好手。

某位球團總管透露，由於今年選秀會好手不多，因此多隻選秀會擁有較高順位的球隊希望能向下交易選秀權，從中獲得利益。

除此之外，今年選秀會第4-9順位的人選也幾乎確定，分別是阿夫迪亞、歐科羅、奧孔古、哈利伯頓、托皮和帕特里克威廉斯。

(中時 )