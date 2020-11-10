高雄市長陳其邁10日上午正式宣布輕軌二階即刻復工，市議員黃紹庭隨即在臉書貼文，大嘆「高雄民主已死」，痛批市府不顧民意、強渡關山，未來大順路單邊剩下6米寬，不僅交通更擁擠，若發生事故、意外災害，救護車、消防車如何順利通行，一旦延誤救災甚至鬧出人命，「請問邁市府官員誰付得起責任？」

黃紹庭昨天才公布一份關於輕軌二階的民調報告，顯示出高雄人高達6成以上對於輕軌二階完工營運後可能對高雄帶來的交通與救災等「大災難」感到憂心及焦慮，但今早陳其邁市府團隊仍執意宣布輕軌二階要強行復工，根本是「菊規邁隨」，「這種強渡關山、橫柴入灶，罔顧民意的作風，只能說『高雄民主已死』」。

他說，陳其邁團隊一再以「大內宣」方式，紙上談兵告訴市民已經改善問題，但其實不論在交通、救災等方面，大家仍看不到具體改善成果，比如市府一再宣稱輕軌41個路口的動態模擬優化顯示交通沒問題，但市府從未公布模擬的設定參數與條件，更遑論與市民充分溝通，無疑只是「畫大餅」式的粉飾太平宣傳手法。

黃紹庭強調，規畫良好的大眾運輸系統是進步城市的象徵，大家都樂觀其成也一定支持，然而諷刺的是，輕軌二階本來是讓市民期待的大眾運輸路線，卻因陳其邁市府錯誤設計及漠視民意，反而造成市民們憂心忡忡，無法給予正面肯定。

他更痛批，陳其邁市府尚未完善規畫就蠻橫宣布復工，「川普式的鴨霸政府，終將遭民意唾棄」、「邁意硬推輕軌二階，不輸小英硬開放萊豬」。

陳其邁則在記者會上表示，輕軌能夠奠定未來百年發展基礎，不能一拖再拖，市府團隊用最嚴謹態度，用更好的方案、優化路型解決民眾疑慮，透過客觀證據在路網新建過程與社會對話，獲得人民信賴，他也期待團隊用謙卑態度，持續與市民溝通。

(中時 )