雕塑家陳和霆20年來參加全國各項美展競賽獲獎無數，今年度入選台中市美術家接力展，透過雙手雕磨「生活羅漢」系列創作，展現社會百態的人性寫照及生命的豐富經歷，即日起至12月6日止，在台中市葫蘆墩文化中心展出。
陳和霆自幼熱愛藝術，高中就讀美工科開始雕塑自學之路，他擅於體察週遭眾生，對於人們面對困境的悲傷深受憾動，認為困頓中求生存是真實的人性昇華，將此作為靈感發想，運用塑土、木石、石膏、金屬等材料，以寫實、寓意手法刻畫出社會基層、普羅大眾幽微的生命意象，體現如磐石般堅毅力量的「生活羅漢」。
作品「招弟」、「洗衣阿媽」、「叫賣的小哥」濃縮父權時代女性的宿命觀和貧苦家庭子女必需負擔家計的責任，擷取因認命而展現堅韌生命能量的珍貴特質；「一指定乾坤」運動中緊盯螢幕的大叔，反諷普世存在的3C產品氾濫、資訊焦慮、身心失衡的現代亂象。
「修行羅漢」隔絕世俗的紛擾嘈雜，經過晨鐘暮鼓、誦經禮佛的洗禮，讓人油然而生尊敬祥和、平安心靜的感覺；「祖孫情」反應隔代教養問題，呼籲珍惜家庭倫理；「12神獸」以純陶土1280度高溫燒製出獨特少見的軍紅色澤，是一系列結合工藝與實用的精品。
陳和霆的「生活羅漢」系列創作，展現社會百態的人性寫照及生命的豐富經歷，即日起至12月6日止，在台中市葫蘆墩文化中心展出。
(中時 )
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