台北市一名黃姓男子謊稱是在新加坡開業的心理醫師，騙取一名女子歡心後，他先是假裝大方、出錢資助該女，接著再謊稱跨國匯款時遭罰錢，需放棄中華民國籍、關閉診所，以此博取同情，再以各種理由騙得台幣12萬，該女甚至為他墮胎；法院判黃男1年徒刑，需賠償該女12萬元，可上訴。

判決書指出，黃男2010年曾因詐欺案遭判6個月徒刑，2016年故技重施，在一間青年旅館搭訕該女，佯稱是在新加坡開業的心理醫師，兩人在同年交往後，11月還一起環島旅行，黃男旅行期間得知該女被菲律賓語言學校通知繳納學費，便謊稱要請新加坡診所先匯錢給她，該女本來認為不妥，在黃男堅持之下同意了，讓黃男以債權人名義從新加坡匯錢到台灣。

不過黃男事後卻騙說因為稅金問題，他從新加坡匯款到台灣時遭罰款10億，且新加坡政府要他放棄中華民國國籍，並停止新加坡診所營業，半年將無法回新加坡，此事讓該女信以為真、相當自責，黃男藉此再以各種理由騙得她全部積蓄12萬元，甚至與她發生關係，還讓該女懷孕做流產手術。

該女之後驚覺受騙，控告黃男詐欺及強制性交罪，台中地院認為她答應與黃男性交，僅是為降低愧疚感，且當下雙方為情侶關係，難認黃男有強制性交犯行，依詐欺罪判黃男有期徒刑1年；此外，該女民事求償被騙走的12萬元和侵害「貞操權」105萬元，法院判黃男僅需賠償詐欺部分的12萬203元。可上訴。

(中時新聞網)