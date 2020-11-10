所謂深藏不露！香港一名看似潦倒的八旬老婦，每天黃昏都會流連在長沙灣街頭，並在一間麵包店前，一坐就是8小時，路人看她衣衫單薄、行動不便，都會好心送上飯盒、便當，甚至給錢救濟，且住在該區附近的垃圾屋，沒想到所有人都看走眼，其實這名婆婆是名「千萬炒樓王」（港幣、下同）。

老婆婆居住環境堆滿衣服、飯盒及膠袋，猶如垃圾屋。（圖／翻攝自香港「東張西望」節目）。

香港電視節目《東張西望》近日播出這名老婦流連於街頭的故事，記錄她平日生活，發現她連大小便都在麵包店門前解決，連住處也堆滿衣服、飯盒及膠袋，還發出陣陣異味，猶如一間垃圾屋，鄰居曾埋怨，家門前常老鼠與蟑螂亂竄，一度想要搬家。

不料，當節目主持人採訪，才知這名婆婆身價不斐，是個有房子出租的包租婆，每天流連街頭是在等待擔任職清潔工的丈夫下班。

一聽婆婆說有房產，製作團隊便去查土地註冊資料，果真發現婆婆並非街坊鄰居想像的潦倒，反而是「青山道炒樓王」，夫妻倆多年來先後數十次買賣舊樓賺到不少錢，高峰時身家曾經超過千萬。

婆婆的真相身分曝光後，不少觀眾感到驚訝，有人痛批她利用街坊善心，接受大家的救濟。但也有人認為，這對老夫妻年屆八旬不能好好享福，還住在垃圾屋供養人在大陸的兒子，也有可憐之處。

(中時新聞網)