由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，將於明年1月24日於日月潭向山遊客中心舉辦，這場邁入第9屆的環湖路跑賽，以湖光山色和浪漫櫻花聞名，本屆12K健走組更結合時下最夯的戶外瑜珈，參賽能享受晨曦並吸收戶外芬多精。

每逢櫻花季，南投日月潭特有的櫻花搭配清幽湖光景色，讓日月潭的環湖公路獲得美國有線電視網CNN旗下的旅遊網站CNNGO選為全球最美的自行車道路，12K健走組結合時下最夯的戶外瑜珈，號召民眾走到戶外於日月潭湖畔做瑜珈，路線途經水社商圈，民眾可在此觀光遊覽，嚐試在地最有名的日月潭紅茶，大會也特別在補給站準備日月潭茶葉蛋，最後在抵達終點後步行至伊達邵遊客中心搭乘免費遊艇至水社碼頭，沿著大會精心安排的環湖路線，欣賞屬於最自然優美的日月潭美景，漫步至向山遊客中心領取保管衣物。

上屆賽事獲得跑友一致肯定，各大跑團關注度爆表的「完賽連帽斗篷」依然是這項活動最棒的紀念品，延續去年防風、保暖實用兼具時尚設計，讓跑友披上披風保暖之餘，也很有型。

2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽事共有4組組別，分別是全馬組（42.195公里）、29公里環湖組、12公里挑戰組以及12K健走組，今年延續原民逐鹿傳說，打造出奧運級別活動吉祥物「拉魯」鹿，賽事得名獎盃及初馬獎盃也將以創新的「拉魯」鹿吉祥物玩偶取代傳統獎盃，首次挑戰全馬及29K超半馬選手也可額外加購玩偶，並於玩偶斗篷上印製選手姓名，另外還有活動紀念排汗背心、超細纖維毛巾、日月潭完賽獎牌、郵政限量紀念證書及各贊助商提供多項好禮。

為免選手舟車勞頓，賽事貼心於全台七地點開設接駁站，地點有台北站自由廣場、台中火車站、高雄火車站、桃園火車站、埔里鎮公所、台南後站大遠百、新竹車站前站，詳情都可參考活動網站。

MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽完賽獎牌。（大會提供）

(中時 )