PCB廠—健鼎(3044)前3季每股盈餘為8.17元，優於法人預期，第4季因逐漸進入淡季，健鼎表示，第4季合併營收將較第3季下滑，但會比去年同期好，不過近期人民幣升值，獲利恐無法比去年同期好，由於健鼎保守看待第4季，且全年獲利將較去年衰退，美系及歐系外資同步給予「中立」評等。

高階NB及汽車板HDI需求強勁，智慧型手機HDI產品亦因大陸智慧型手機品牌廠擴大下單穩定成長，讓健鼎第3季及前3季業績亮眼，健鼎第3季合併營收營收157.11億元，創下單季歷史新高，營業毛利35.26億元，單季合併毛利率22.4%，營業利益23.2億元，稅後盈餘20.01億元，單季每股盈餘為3.81元；營業毛利、營業利益及淨利均創下單季歷史次高；累計前3季合併營收404.39億元，營業毛利79.06億元，營業利益45.89億元，稅前盈餘54.57億元，稅後盈餘42.93億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.17元。

受到十一長假工作天減少影響，健鼎10月合併營收約49.08億元，較上月減少11%，但年成長2.3%，累計前10月合併營收為453.47億元，已超越去年同期的452.49億元；健鼎表示，第4季營收將優於去年同期，但近期人民幣升值，獲利恐難比去年同期好，全年獲利亦將略低於去年。

健鼎公布財報後，美系外資及歐系外資出具最新報告，其中美系外資表示，健鼎第3季因9月客戶大量拉貨及良好的產品組合，致使毛利率優於預期，EPS表現出色，但第4季因季節性因素開始放緩，我們預估營收將下滑10%，毛利率約20%，我們上調2020年預估以反應第3季獲利強勁成長，但每股盈餘仍將低於去年5%，由於2021年仍缺乏能見度，給予「中立」評等，目標價則提高至124元。

歐系外資亦給予健鼎「中立」評等，歐系外資表示，儘管人民幣升值和商品價格上漲加重成本壓力，健鼎第3季仍交出色業績，10月合併營收年成長2%，預期第4季營收將季減8%到10%，但年成長1%到3%，我們將2020年到2022年EPS上調2%，目標價為135元。

儘管外資中立看待，健鼎挾第3季季報亮眼，盤中股價逆勢力守紅盤之上。

(時報資訊)