美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩第三季每股獲利13.09元，高於市場預期，主要受益於由於AMD晶片組和其他PC的出貨量增加，也看好整體營運動能將延續到2021年，將祥碩目標價由2222元調升到2300元、加碼評等。

祥碩第三季營收20.93億元、季增加9.89%，年增加128%，稅後純益8.78億元、季增加6.68%，年增加261%，每股獲利13.08元、毛利率52.27%，季減少0.16個百分點、年增加0.84個百分點。

美系外資表示，展望第四季，祥碩將受惠AMD、PC的持續需求，這應該是市占率增加和PC需求持續暢旺的帶動，另外，還有包括大陸市場的銷售強勁增長，預計祥碩第四季單季的收入將相較第三季降5~10%，相較去年同期下降15%。

展望2021年，祥碩的三大主要產品線都有上升空間，蘋果將於11月10日舉辦發表會，相信市場將著重於2021年祥碩主機控制器的啟動時間表，有助於祥碩營運動能延續到2021年，市占率持續增長，且將維持低庫存水平，故將祥碩目標價由2222元調升到2300元、加碼評等。

(時報資訊)