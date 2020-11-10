屏東縣崁頂鄉公所行政室蔡姓課員，因詐領488元交通費，遭依貪汙罪起訴。因蔡男犯罪情節不重，又已繳回犯罪所得，一審屏東地院予以緩刑，二審高雄高分院更判處免刑，但三審最高法院認為，免刑會讓蔡男終身喪失公務員資格，反而不利，遂撤銷二審判決，發回更審。

蔡男自2014年3月起擔任課員，2015年8月13日受課長指派護送役男至台南市大內區入營服役，自費交通費共計158元，事後卻請領646元，浮報詐領488元，遭依《貪汙治罪條例》公務員利用職務機會詐取財物罪起訴。

一審認為蔡男罪證明確，考量他沒有前科，犯後自首，坦承不實申領出差旅費，犯罪金額不多，且已全數繳回，判處1年5月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。蔡男為了捍衛清白，繼續上訴高雄高分院。

二審認為蔡男的犯罪情狀符合《貪汙治罪條例》免刑規定，因此改判免刑。全案再上訴，三審認為，緩刑期滿後蔡男可再任公職，公務人員年資得以再續，免刑卻會剝奪蔡男公務員再任機會，反而更加不利，二審未審酌這一部分，故發回更審。

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(中時 )