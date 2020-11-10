南韓新生代女團Black Swan上月16日出道，成員有惠美、瑛欣、Leia、Fatou、Judy，從韓籍到巴西日本混血、黑人都有，初登場討論度就超高，沒想到韓籍成員惠美近日傳出涉嫌騙取粉絲5000萬韓幣（約127萬新台幣），引起網友熱議。

根據韓媒報導，惠美早在5年前就以團體「RANIA」出道，圈粉到某上班族男子，進而透過Instagram私訊惠美，從原本的偶像與粉絲關係進階到熟識，男粉漸漸對她動了真情，希望惠美能在演藝圈發光發熱。

男粉絲私下與惠美約出來見面後，女方開始向他借錢，第一次就要500萬韓幣，更甜言蜜語地說：「跟哥哥見面不是為了錢，只是拜託他人有點彆扭，是因為跟哥哥相處更舒服才開口的」，男粉絲前前後後掏金5000萬韓元給惠美，包辦了生活費、酒錢與房租等，直到查覺到這些錢都被女方拿來玩樂揮霍，還租下套房與他人密會，讓他瞬間從粉紅泡泡中清醒，開始要求惠美還錢，5月更直接殺到她的租屋處，下令搬走並還清所有租金。

想不到惠美看到男粉絲後，馬上把房門鎖起，撂狠話：「現在不離開的話，我就要叫警察了，這房子是我的名義租的，我現在身上沒有可以還的錢」隨即把電話號碼換掉，讓男粉絲找不到人。

惠美將IG轉為私人，被解讀避風頭。

男粉絲目前沒了工作，經濟壓力變得龐大，一氣之下向惠美提出詐欺罪嫌起訴，他聲稱自己與惠美不是戀人，也沒發生超友誼關係，是常見面的朋友；而惠美所屬的經紀公司DR Music接獲消息後，表示正向本人查證真相。

(中時新聞網)