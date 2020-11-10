中國童裝淘帝-KY(2929）因疫情年，降價導致營收逐月回復速度慢，10月合併營收仍續減逾五成，儘管已連續4個月逐月回復，但累計1至10月合併營收21.48億元，仍較去年同期減少61.94％。

淘帝-KY表示，中國十一長假有帶動消費動能逐步回升，TOPBI品牌線上銷售營收比重較去年同期增加至35.67％，緊接雙十一銷售旺季，同步推升TOPBI品牌旗下代理商拉貨動能持續回升。

今年受疫情影響，整體童裝市場及實體通路價格競爭激烈，門市商品大幅打折出售已為常態，為鼓勵代理商增加提貨及因應市場競爭，淘帝-KY自5月起採取降價策略，並因應市場狀況調整降價幅度，預估今年下半年代理商秋冬裝提貨仍將維持較低價格，相對帳面營收較去年同期回不去。

淘帝-KY評估年底正式上市Mini Topbi品牌。此外，亦積極開拓新營運轉型契機，致力發展新市場、新產品、新業務模式等，包括將在台灣設立子公司以進行童裝銷售業務、且將在福州設立進行醫療用品業務之子公司，發展口罩、防護衣等業務，以期未來中長期會有新成長動能。

(工商 )