雷虎科技（8033）自結10月合併營收1億元、年增32.32％，僅次於2018年5月逾1億元，創29個月來的營收新高，累計今年前十月合併營收7.09億元、年增2.01％。 尤其在美國市場，受惠新冠肺炎疫情的居家隔離與在家辦公政策，雷虎科技的遙控汽車業務營收大幅成長。 雷虎的遙控汽車業務，在台灣，由雷碩創新公司負責OEM或ODM，提供產品給美國AE子公司，在居家防疫之下，雙雙同創佳績。尤其，旗下美國AE子公司累計今年前十月營收，較去年同期成長42％；台灣ODM的雷碩創新公司累計今年前十月營收，也較去年同期成長25％。

至於雷虎集團旗下生產醫材的雷虎生技，自結10月合併營收1,879.9萬元、年減10.58％，累計今年前十月合併營收1.41億元、年減36.71％。不過，雷虎生技預期未來公司營運，可逐漸恢復到疫情前的水準。

雷虎科技表示，公司無人機業務的空中基地台部分，這兩年更是與中華電信聯手與行政院各部會，進行救災演練，改進無人機的性能，越來越多人，看見雷虎科技無人機產品的實力。

雷虎科技仍持續不斷投入無人機產品的開發，相信在與中華電信密切的合作下，未來可預期無人機業務，將逐漸成長噴發。

(工商 )