歐洲、美國及大陸風電需求強勁，鑄件大廠永冠-KY第三季出貨、營收創單季新高，EPS達1.94元，創近5年同期新高。永冠大陸廠因十．一長假，10月工作天數比9月減少，10月出貨噸數及合併營收比9月減少，卻比去年同期成長。永冠表示，目前出貨未因歐美疫情再起而受影響，第四季出貨噸數會比第二季微幅成長。

永冠指出，大陸及歐美市場風電需求強勁，再生能源類營收持續成長，永冠第三季出貨噸數及合併營收均創新高，注塑機及產業機械營收因新冠肺炎疫情及中美貿易摩擦等不確定因素，客戶需求減少，縮減庫存量。永冠第三季出貨52,370噸，季增13.04％，年成長15.77％；第三季合併營收24.31億元、季增13.81％，年成長15.77％，其中再生能源類占比攀升至72.8％、注塑機11.7％、產業機械15.5％。

永冠表示，永冠第三季稅後淨利從第二季的1.93億元增加至2.07億元，也優於去年同期的 0.80億元；EPS從去年同期0.75元翻倍增加至1.94元。前三季合併營收56.96億元，稅後淨利為2.87億元，EPS為2.70元，近3年同期新高。

永冠10月出貨噸數15.294噸，月減13.4％，年成長8.7％；10月合併營收6.96億元，月減16.3％，年成長0.6％。

永冠表示，大陸多數風力發電場都位於北部，裝機進度受冬季氣候影響，稍微減緩風電產品出貨量。歐美風電客戶，以及注塑機，產業機械需求持續穩定。歐美新冠肺炎疫情再起，永冠持續保持跟歐美客戶的密切聯繫且善意關注。目前歐美客戶生產進度均未受到新冠波疫情的影響，永冠出貨到歐美各國也維持正常。永冠預估第四季出貨量可比第二季小幅成長。

(工商 )