重啟營運遙遙無期 迪士尼加州樂園再減人力 11:312020/11/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼10日宣布，南加州的迪士尼主題樂園將有更多員工進入無薪假，因為受到疫情影響，加州政府何時會允許重啟營運仍是未知數。 迪士尼此次進入無薪假的員工包括主管級、全職與時薪人員，但未透露確切人數。此前該集團曾於9月裁撤2.8萬員工，當時主要精簡加州與佛州主題樂園的人力。 迪士尼周一向員工發布的備忘錄告知這項消息，加州主題樂園位在安那翰（Anaheim），自3月中閉園迄今。 (工商 ) #迪士尼 #主題樂園 #加州 #無薪假 #人力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興勤三率三升 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 新聞早班車》台美高層經濟對話 12月登場 06:302020/11/09 政治 訂單強勁 家登Q4營收挑戰新高 04:102020/11/09 證券．權證 《觀光股》寒舍Q3本業轉盈 虧損季減達6成 08:182020/11/10 財經 國旅營運回溫 寒舍餐旅第三季營收7.52億元 19:502020/11/09 財經 金門縣府攜手旅遊平台KKday 推觀光產業數位化、國際化 11:002020/11/09 財經 車輛中心30週年 蘇貞昌乘無人駕差點撞假人真嚇一跳 16:232020/11/09 政治 為防歡樂耶誕城變「塞車城」 附近機車停車格限票幣出場 10:032020/11/09 生活 換人上台 盧秀燕籲重啟萊豬協商 04:102020/11/09 政治要聞 PChome 24h購物雙11推最高31％回饋 滿額再抽網家股票等值現金 20:432020/11/09 生活 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 六都站前房價比一比 最強在這裡 - 財經 - 工商 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 MSCI調整前夕法人預言 四檔挑戰新成分股 兩檔提防遭移除 - 財經 - 工商 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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