迪士尼10日宣布，南加州的迪士尼主題樂園將有更多員工進入無薪假，因為受到疫情影響，加州政府何時會允許重啟營運仍是未知數。

迪士尼此次進入無薪假的員工包括主管級、全職與時薪人員，但未透露確切人數。此前該集團曾於9月裁撤2.8萬員工，當時主要精簡加州與佛州主題樂園的人力。

迪士尼周一向員工發布的備忘錄告知這項消息，加州主題樂園位在安那翰（Anaheim），自3月中閉園迄今。

(工商 )