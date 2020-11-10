最近台灣社會不平靜，大馬籍長榮女大生命案又搞得人心惶惶，對此「館長」陳之漢也對內政部長徐國勇嗆聲「來辯論啊」，他自己先前才遭槍擊，又鬧出嚴重社會案件，認為對方應該對此現象給出交代，沒想到立刻遭到陳沂打臉直批：「要消費自己中槍多久？」

館長昨(9)日在直播中直言，他是8月28日中槍，一直到如今台灣又發生了10起槍擊案，政府官員都要喊話台灣變得越來越好，他卻連出門吃碗麵都不敢，現在只要踏出家門，身邊都要帶一堆保鑣，連吃麵都要受到保鑣注視，無奈地問：「這就是你們給人民的保障？」

館長坦承現在在社會新聞下面，常常能見到網友留言，「是不是剩我沒有槍」、「去便利商店是不是買槍送子彈」，認為這不該成為常態，更直接點名徐國勇，希望對方來直播辯論，看看這段期間內政部長到底做了些什麼，不料這番話卻引起陳沂不滿，立刻發文怒嗆。

陳沂在臉書開嗆。(圖/翻攝自陳沂臉書)

陳沂轉發轉長對徐國勇喊話的報導，毫不留情狂酸：「我每天都在外面吃麵都沒事，到底要消費自己中槍多久啊？以為台灣隨便都可以有槍膩？」引來不少網友附和認同，「他大概有創傷後壓力症候群，就別酸他了」、「現在連電視上也要看到他，好煩」、「臺灣明明治安超好 只有他不敢出門吃麵吧」。

(中時新聞網)