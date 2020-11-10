美國藥廠輝瑞(Pfizer)昨宣布開發出有效率90%新冠疫苗，副總統彭斯(Mike Pence)隨即在推特(Twitter)轉發新聞，又稱輝瑞成功來自總統川普(Donald Trump)主導其與政府建立夥伴關係，輝瑞隨即發文撇清；關於合作的德國BioNTech早在上個月就公布消息並送審，輝瑞也澄清沒有刻意在選後才公布。

彭斯推文寫到，「大新聞：感謝總統川普促成的公私部門合作，輝瑞宣布其新冠疫苗後期測試是有效的，能阻止受試者90%感染。」但輝瑞研發負責人簡森(Kathrin Jansen)告訴《紐約時報》(The New York Times)：「我們沒有參與過政府發起的計畫，也沒從美國政府或任何人手中拿到一毛錢。」

輝瑞認為他們今年7月與美國政府所簽訂1億劑疫苗19.5億美元合約，的確是政府為確保盡可能有更多人獲得免疫的努力，但與疫苗開發進度完全沾不上邊。

由於合作夥伴BioNTech在10月中旬就傳出後期測試有9成有效率消息，而且已經送交EMA(歐洲藥品管理局)審查，市場原本預期輝瑞也會在11月3日美國大選前1周宣布，但如今卻是大選結果於上周末明朗後才公布，有川普支持者質疑期延後好消息是為避免讓川普達成大選前有疫苗承諾。

不過輝瑞總裁布拉(Albert Bourla)10月27日在季度財務報告會議上就說過，DSMB(數據監察委員會)還沒對疫苗進行效力分析，他們預計DSMB審查後1周才能公布疫苗是否成功，因此輝瑞公司也否認刻意在選後公布，並表示該公司一切基於科學事實與法定程序，與政治無關。

(中時新聞網)