監察院國家人權委員會於今年5月1日成立，為凝聚立法院朝野共識，跨黨派立委今與人權公約施行監督聯盟呼籲立法院設立人權委員會，從立法角度，透過法案防止人權被侵害。不過，基進黨立委陳柏惟認為，國民黨不該參加這個委員會。與會的國民黨立委李貴敏不滿反嗆，保障人權不該有黨派色彩，這是藐視人權，討論人權必須先尊重別人，對於陳柏惟發言提出嚴重抗議。

監察院國家人權委員會已經在今年5月1日成立，並在8月1日正式運作，不過，立法院沒有人權事務相關的委員會，立法院時代力量黨團日前提案，主張設立特種委員會的人權委員會，經院會決議交付黨團協商。

國民黨立委李貴敏、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、基進黨立委陳柏惟、民進黨立委蔡易餘、范雲、洪申翰等跨黨派立委今共同舉行記者會，共同表達支持成立人權委員會，不只要當跟監察院人權委員會對接窗口，若當發生侵害人權時，可以幫忙當煞車皮，以利相關法案提出修法。

陳柏惟說，希望透過人權委員會設立，落實兩院特殊性獨立機關功能，獨立處理國家人權相關議題，但他個人認為，國民黨不該參加這個委員會。陳柏惟話說完就起身離場，引發李貴敏批評「是來鬧場的嗎？」

面對陳柏惟嗆聲後就離場，李貴敏反擊表示，人權是普世價值，不該有黨派色彩，任何政黨都有權利表達意見，當說出國民黨沒資格參加人權委員會是對人權不尊重，對於這樣藐視人權的行為非常遺憾，如果用這樣的態度，即便成立人權委員會，勢必無法達到保障人權的目的。

賴香伶也認為，人權包括尊重彼此差異，既然是第一步就是從這裡開始，放下歧見，彼此異中求同才是期待的未來，跨黨派團結是第一步，希望藉由立法院設立與監察院人權會對接組織，檢視法規到行政單位思維不足的地方，這才符合大家期待發揮保護的人權的目的。

(中時 )