新竹縣政府近日推動國際AI智慧園區，北側規畫面積約2公頃公園，為原有的公15公園，隨著園區整地，公園也重新整頓，預計在年底完工、明年重新開放，提供具有滯洪、生態調節、景觀、休憩與自然保存等功能的親子休閒空間公園。

新竹縣長楊文科表示，他自上任後，即收到許多家長團體陳情、倡議，期望縣府能在縣內設置特色公園，原有的公15公園多為草皮空間，以及簡易步道，且有鋪面老舊、破損，也缺乏整體規劃，既有動線切割公園腹地，也有綠化不足問題，因此重新整頓公15公園。

在不影響原有公園滯洪池功能及應有綠覆面積下，將原有綠能公園重新設計為共融式公園，包含入口意象廣場、體健設施，並有重訓、靜態類型、滑梯遊戲區、大碗公滑梯、旋轉陀螺區、土丘踏石區、鞦韆遊戲區、砌石座椅區、攀爬遊戲區、沙坑區、景觀滯洪池，乾季時可做為地景劇場空間使用、林蔭散步道、滑步車遊戲場等。

產業發展處長陳偉志表示，國際AI智慧園區基地為12.61公頃，公園約占地面積約2公頃，會於重點設施及入口處結合AI智能、智慧化的景觀燈照明及監視設備，以維護民眾使用安全性。

國際AI智慧園區為楊文科推動的5支箭重大建設之一，9月30日開始為期45天的公告招商，期望為新竹縣增添產業競爭力。

(中時 )