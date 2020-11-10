台灣奧迪自2019年起導入包括顧客導向、服務品質及在地化產品策略等三大管理方針，為品牌與通路持續帶來創新進化，對於通路發展的規劃佈局，今日發表全新「Audi 都市概念展間(Audi Downtown Concept)」 – 以顧客需求為優先，同時因應城市區域地狹人稠、都會區展間面臨許多受限情況下所發展出的服務型態。

近年來休旅車風潮席捲國內車市，SUV休旅車早已成為熱門購車首選。無論車身尺碼從小型都會到全尺寸豪華休旅、著重舒適性或強調高性能的自駕用車，Audi 旗下休旅家族均提供相當豐富的產品組合，滿足更多消費者的購車需求。

台灣奧迪於今日同步發表全新Audi RS Q8 ｜ Audi Q7等兩款頂級豪華休旅車款，並展開Audi Q8車系的預售活動，提供消費者多元化的休旅車系購車新選擇。此外備受矚目的全能電旅Audi e-tron Sportback 也在現場驚喜亮相，象徵Audi 休旅家族的首部純電車款加入產品陣列！

以首座結合此概念的全新Audi 大安展示中心為例，透過更具彈性的空間延伸規劃與運用，不僅跳脫既有展間陳列的框架，也能靈活調整展示空間的格局陳設，輕鬆將標準的車輛展區進行轉換提供其他活動之用，展間正門口還擁有獨一無二的公共區域，可視使用需求彈性擴充成戶外展覽空間，讓消費者能更貼近Audi 產品，如同欣賞精細的裝置藝術。此外展間內部採用木質地板、特殊天花板設計和高質感傢俱，以及獨立的洽談室等設計，而位於地下室的專屬交車空間，也以黑色為基調的鏡面玻璃牆鋪陳出Studio工作室概念，提供如同高級精品店的私密性和舒適氛圍。

「Audi 都市概念展間」提供的創新服務，讓都會區車主享受更多便利性和尊榮禮遇，首創Drop Off 留車保養專送服務，車主完成預約保養後只需將車輛開至展示中心，便會由專車往返運送至服務廠進行保養，待完成後再運回展間交車給顧客，不僅節省交通往返和等待作業的寶貴時間，也讓顧客的行程安排更具彈性，每一處細節背後都是用心款待的貼心考量。

為強化顧客賞車時的互動與服務體驗，「Audi 都市概念展間」在車輛展示與銷售端和數位化緊密連結，全新Audi 大安展示中心也是全台第一個設置大型屏幕牆，並融入更多數位化展示元素的據點，透過大螢幕上的動態影片播映及數位工具輔助，讓顧客能夠對於不同的產品組合、車輛規格介紹、配備選擇、選用配件及原廠精品選購等資訊一目瞭然。

(中時 )