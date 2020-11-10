蔡英文總統今天宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，參與APEC領袖峰會視訊會議，張忠謀表示，在疫情嚴重之際，還能召開這個會議，顯示數位科技未來的地位。台灣此次防疫充份利用數位科技，有充份實力，對APEC作出很大貢獻，也能夠為台灣贏來支持。

張忠謀今天偕同夫人張淑芬出席由蔡英文總統主持的記者會，張忠謀致詞前一一點名致意，張忠謀先是朝著右側蔡英文總統和夫人張淑芬座位方向微微欠身說「總統、太太」，隨後才朝著正前方點名「李祕書長、顧祕書長…」引來蔡英文和現場人士一陣哄堂大笑，也印證張忠謀對張淑芬的尊重及伉儷情深。

張忠謀表示，對此次參與APEC峰會，他感覺非常榮幸也非常高興，這是蔡總統第三次派他擔任領袖代表，也是他第四次擔任APEC領袖代表，他說，這次採線上會議雖然有不少遺憾，因為以前有好幾個朋友這次都見不到，但是在疫情這麼嚴重的時候，還能召開這個會議，也表示數位科技在未來的地位。

張忠謀指出，APEC這次主題一是如何控制疫情，如何在疫情下還能發展經濟，二是疫情後亦即2020年以後，大家和APEC的展望，這兩個主要條件中，控制疫情台灣做的非常好。

他說，疫情後將是數位科技非常有影響力的世界，這本來已經在進行，但這次在疫情當中，台灣充份利用數位科技，疫情後，數位健康、醫療都是非常重要的問題，台灣將有充份的經驗能夠貢獻給APEC的國家，這次參與，我們有充份的準備和實力，相信會對APEC有很大的貢獻也能夠為台灣贏來支持，「我非常期望這次的出席」。

(中時 )