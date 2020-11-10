台北市一位清潔婦女在清垃圾時，突遭曾姓男同事從背後緊緊抱住，對方甚至說「讓大哥抱一下」，隨後便緊貼她的臀部，將手環繞在腹部處，害她嚇到抖了好大一下，隨後立刻報警處理。法院日前依性騷擾防治法對曾男判刑2月，得易科罰金。

據判決書指出，一位清潔工婦女小恬（化名）在今年1月間，在北市一棟大樓從事清潔工作，而小恬因早已完成資源回收的工作，便告知在儲藏室外頭的曾姓男同事不用進來，沒想到曾男仍執意進入，趁著她在關儲藏櫃櫃門時，說了一句「謝謝，讓大哥抱一下」，隨後便從背後伸手擁抱小恬。

曾男用雙手環抱住小恬的腰部，整個人甚至緊貼她的臀部，小恬對於突如其來的舉動感到相當錯愕，身體便立刻向上抖動，從左側的方向離開櫃子。小恬不堪受侵犯，便立刻向長官反應並報警。

法院審理期間，曾男坦承有擁抱小恬，但辯稱只是在表達謝意，絕對沒有性騷擾的想法。法官勘驗監視器畫面，認定小恬在被擁抱時抖了一下，可見她因為突如其來的舉動受驚；且腹部與臀部並非正常社交禮儀會觸摸的部位，一般女性也不會同意此部位被摸；再者，表達謝意也不需要觸碰對方臀部。因此不採信曾男的說法，依性騷擾防治法，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算一日。

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(中時新聞網)