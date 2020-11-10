周揚青被拍跟男性友人互動親密。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

羅志祥先前被曝9年情斷。（圖／中時資料照片）

大陸網紅周揚青今年4月發長文，揭露和「亞洲舞王」羅志祥9年情變真相，直指男方用情不專、愛搞多人運動是主因。今(10日)周揚青被陸媒報導疑似出現新男友，該男在路上公開幫周揚青披外套，並自然將手搭她肩上，動作親密，周揚青沒回應，然而也有網友解答該人是周揚青經紀人。

2011年羅志祥和周揚青被拍到在大陸下榻同一飯店，兩人雖入住不同房間，深夜羅志祥卻跑到女方房間住，隔天才離開，後來羅志祥發文認戀，兩人近年也越愛越高調，不僅會為對方潮牌發廣告，也開始秀出合照，多次傳好事近，今年初卻傳出吵架。

4月周揚青打破沉默，發文認了跟羅志祥分手，指自己多次原諒，忍無可忍對方花心缺點才決定分手，她發長文公開是不希望有下個女孩受害，並點名羅志祥和旗下藝人愷樂有染，此舉被為外界稱為毀滅性分手。

周揚青先前受訪透露，恢復單身後覺得追她的人變少，但她不灰心，認為要先把自己變好才會遇到更好的對象，仍期待新戀情。據《鳳凰網娛樂》報導，最近有狗仔拍到周揚青和男友人在路上舉止親密，疑有新桃花，網友說：「假的，是周揚青經紀人」、「單身狗談戀愛挺正常」、「你們搞錯了，這位是周周的經紀人Alex啦」。

(中時新聞網)