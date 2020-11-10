美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗傳出保護效力超過90%，世界衛生組織（WHO）對此也表達樂觀訊息，昨（9）日指出，預計明年3月可以讓高危險族群接種，屆時或許能「根本改變」全球新冠疫情。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）9日宣布，和德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗保護效力超過90%。

輝瑞與BioNTech聯手開發的新冠疫苗正在進行第3階段大規模臨床試驗，昨日傳出好消息，輝瑞宣布疫苗的保護效力超過90%。

對此，WHO也表達樂觀訊息，綜合路透社、美聯社報導，世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）昨日在WHO年度部長級會議上表示，輝瑞疫苗的試驗結果「非常樂觀」，儘管還有許多工作必須完成，這只是期中結果，但昨日傳出的正面結果將為全世界向前邁進帶來希望。

艾沃德還指出，明年3月聯合國機構希望開始讓高風險族群接種疫苗，屆時輝瑞疫苗或許能「根本改變這場危機的方向」。

目前輝瑞與BioNTech開發的這支疫苗並未加入WHO主導的新冠疫苗全球取得機制（COVAX）。全球一共有9支疫苗候選人加入COVAX，屆時9支疫苗將在全球各地公平分配。

輝瑞與BioNTech已經表達加入COVAX的意願，WHO也表示考慮納入更多疫苗。

針對輝瑞疫苗傳出好消息，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也發布推文表示消息「令人鼓舞」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今全球一共有超過5,081萬人確診新冠肺炎，逾126萬人喪命。

(中時新聞網)