經營85度C的美食-KY（2723）2020年第三季獲利登近9季高點，獲利表現優於預期，隨著時序進入烘焙旺季，投顧法人看好各地區營運持續回升，認為營運最壞時期已過，明年獲利可望恢復成長，目前股價已偏低、維持「買進」評等、目標價150元。

在績優題材、展望轉佳及新冠肺炎疫情效力傳佳音的多重激勵下，美食今（10）日股價開盤爆量跳鎖漲停價118.5元，創6月中以來近5個月波段高點，成交量突破1800張、亦為9月初以來逾2個月大量。三大法人上周買超162張、昨（9）日續買超154張。

美食第三季合併營收53.13億元，季增20.2％、年減9.73％，為今年來高點。毛利率60.18％、營益率11.12％，分創歷史新高及近9季高點。歸屬母公司稅後淨利3.93億元，季增達89.19％、年增達65.05％，每股盈餘（EPS）2.19元，亦雙創近9季高點。

累計美食前三季合併營收144.3億元、年減17.06％，為近6年同期低點。毛利率59.4％、營益率7.05％，低於去年同期59.72％、7.19％。歸屬母公司稅後淨利6.67億元、年減13.46％，每股盈餘3.71元，亦為近6年同期低點，但衰退幅度已較上半年顯著收斂。

投顧法人指出，美食第三季美國營收季增達32％、中國營收季增24％，配合折扣率降低帶動毛利率創高、費用控管得宜，使營益率回升達11.12％，遠優於市場預期的6.8％。以各地營益率觀察，台灣持穩12％、中國自8％提升至10％，美國則由虧轉盈、回升至8％。

美食10月自結合併營收17.46億元，月減5.63％、年減9.07％，持穩相對高檔。投顧法人指出，台灣同店營收持平、中國低個位數衰退、美國衰退幅度收斂至1成以內，隨著時序步入烘焙旺季，預期各地區營運將持續回升。

投顧法人認為，美食今年受疫情衝擊中美2大海外地區營運，致使上半年衰退幅度大，但最壞時期已過、第三季獲利優於預期，下半年營運逐季改善。預期明年營收將恢復成長、且獲利成長動能強勁，目前股價偏低，故維持「買進」評等、目標價150元不變。

(時報資訊)