受惠鋼鐵產業市況復甦，加上業外有處分土地利益加持，鍍鋅大廠燁輝(2023)第三季轉盈，並帶動前三季轉盈，每股淨利為0.16元。

燁輝公布財報，前三季合併營收391.33億元，營業淨利6.15億元，歸屬於母公司淨利3.06億元，每股淨利為0.16元。

隨著鋼市好轉，內外銷接單順暢，價格調漲，燁輝第三季合併營收137.7億元，季增率8.33%，第三季本業獲利明顯成長；業外雖有匯損，但處分土地利益抵消，整體第三季成功轉虧為盈。在本業獲利增長加上業外改善，第三季EPS約為0.6元，並扭轉上半年的虧損情況。

展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，若轉投資事業表現持穩，第四季應仍可獲利。展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨噸數將可倍增，成為一大營運動能。

燁輝今年積極布局綠能事業，推出高耐腐蝕的相關運用鋅烤漆鋼等多項產品，搶攻各式太陽能光電支架市場。燁輝太陽能光電產品去年銷售約7.5萬噸，今年受疫情影響，預估出貨僅3.5萬噸，就目前接單狀況來看，明年出貨可望超過10萬噸。

(時報資訊)