南僑(1702)受惠中秋節效應，兩岸油脂事業給力，9月稅後純益1.55億元，創新高，月增49.04%，年增36.84%，每股純益0.63元，前3季稅後純益6.37億元，年增2.8%，每股純益約為2.57元。南僑11月將限量推出新款慢食麵「小廚師」系列，將為營運再添新的活水，第4季為傳統旺季，法人看好業績表現，今日盤中股價漲幅在1%以上。

展望第4季，南僑新增泰國廠開始投產，擴產鎖定大陸、歐美市場需求，明年第1季營收比重將超過2成以上。南僑現階段在大陸、泰國和日本等海外市場佈局已成形，營運動能強勁。

南僑會長陳飛龍指出，四神湯的中藥材對身體具有去除濕氣效果，有機會把真正好吃的四神湯介紹給大家，是一件好事。南僑將在明(11)日正式推出「四臣湯」、「四神排骨豬肚麵」，每碗售價198元，通路選在點水樓餐廳、寶萊納餐廳、小廚師官網及部份電商平台銷售。

「小廚師」自泰國重返台灣市場5年以來，此次所推出的「四神排骨豬肚麵」是第8種口味，首波僅限量4800碗，第二波預計12月推出9000碗，累計今年底前總共將推出約13800碗「四神排骨豬肚麵」；至於小廚師的其它7種口味，也將搭上雙十一的熱潮，推出促銷活動。

(時報資訊)