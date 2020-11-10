因麥當勞宣布2021年將推出名為「McPlant」的一系列以植物為基材的肉類替代產品，以及上季營收與獲利遠不及市場預期，全植物素肉製造商Beyond Meat在雙重打擊下，周一盤後股價暴跌22.44%，為116.73美元，稍早前一度跌逾25%。

麥當勞宣布明年推出的「McPlant」新產品包括以植物成分製作的肉餅，受此打擊，Beyond Meat周一盤中股價一度下挫8%，惟Beyond Meat稍後表示，「McPlant」系列中的肉餅由麥當勞與Beyond Meat共同開發，帶動其股價拉回，終場僅收跌4%。

麥當勞表示，明年上市的「McPlant」人造肉新產品，將由植物材料製作，可能用於替代部分雞肉食材。

在Beyond Meat發布財報後，股價一路重挫。因新冠肺炎疫情削弱餐廳對Beyond Meat素肉的需求，Beyond Meat第三財季（截至9月26日）淨營收僅較去年同期成長2.7%，為9440萬美元，遠落後市場預估的1.32億美元。經調整後，每股虧損為0.28美元，亦遠不及市場預期的每股盈餘0.05美元。

(時報資訊)