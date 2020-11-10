《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:412020/11/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管新冠肺炎疫苗試驗傳出好消息，但市場仍對美國下任總統拜登可能實行更多財政刺激措施抱持希望，加上美元回落，進而支撐金價走高；截至台北時間上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲22.5美元，報每盎司1876.9美元。 12月白銀上漲0.569美元，報每盎司24.27美元。 1月白金上漲6美元，報每盎司873.4美元。 12月鈀金上漲0.8美元，報每盎司2500美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》11月台指期開高4點 電子期走弱 09:082020/11/10 財經 《電子零件》5G助攻 崇越電霸氣：明年沒理由不好 09:252020/11/10 財經 撥雲見日 美股基金止血 04:092020/11/10 投資理財 《韓股》後繼無力 KOSPI創29月新高後熄火 09:422020/11/10 財經 打造電競酷城市 亞洲統神站台 04:092020/11/10 地方新聞 長榮新船交付 營運續走高 04:092020/11/10 財經要聞 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 三軋行情噴發 台股創新高 04:092020/11/10 財經要聞 疫苗利多報喜 航空、觀光股樂透 10:562020/11/10 財經 聯電10月營收 史上次高 04:092020/11/10 財經要聞 財經熱門新聞 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 《國際產業》叫我世界第一！韓國新船訂單量連4月居首 打敗中國大陸 - 財經 - 時報資訊 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 MSCI調整前夕法人預言 四檔挑戰新成分股 兩檔提防遭移除 - 財經 - 工商 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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