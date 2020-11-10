儘管新冠肺炎疫苗試驗傳出好消息，但市場仍對美國下任總統拜登可能實行更多財政刺激措施抱持希望，加上美元回落，進而支撐金價走高；截至台北時間上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲22.5美元，報每盎司1876.9美元。

12月白銀上漲0.569美元，報每盎司24.27美元。

1月白金上漲6美元，報每盎司873.4美元。

12月鈀金上漲0.8美元，報每盎司2500美元。(商品行情網)

(時報資訊)