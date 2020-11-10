近年來外送平台崛起，加上疫情關係改變消費習慣，幾乎隨時隨地都能看到外送員穿梭在大街小巷，不過近日網路上瘋傳Uber Eats因為虧損太多，恐怕將退出台灣，消息一出讓眾人驚訝，業者也作出最新回應。

網友討論Uber Eats是否將退出台灣市場。（圖／截自PTT）

一名網友9日在PTT上以「Uber Eats 會退出台灣嗎？」為題發文表示，在巴哈網路論壇看到有巴友講了一個八卦指出，他們公司找Uber Eats串接時，Uber Eats說因為外送虧太多，可能會退出台灣市場，但沒有說什麼時候退出，也不知道是真是假，僅為八卦。

貼文曝光後引起熱議，有網友回應「的確快倒了，最近一波都在出清雨衣、提袋、小保溫箱組了」、「有徵兆，前陣子uberears在shopback上消失了」、「UE去年退出韓國，亞洲剩日本跟台灣」、「熊貓免運撒成那樣，ue被打倒不意外啊」；但也有網友說「ue素質比熊貓好很多」，認為外送本來就應該消費者負擔運費。

針對將退出台灣的說法，Uber Eats接受媒體訪問時嚴正駁斥「這是沒有根據的謠言！」強調Uber Eats才剛慶祝在台4週年，平台深受消費者喜愛，也和夥伴建立了深厚的合作關係，表示會持續深耕台灣市場。

Uber Eats上周剛舉辦登台4周年記者會，推出即日起至11月30日，新用戶只要消費滿49元即享有30天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元活動。

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(中時新聞網)