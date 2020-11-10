桃園市1名鄭姓男子（56歲）去年12月間，與同樣擔任社區管委會委員的徐男，因油漆工程發生爭執，鄭男遂在群組留言「改天帶你去趕羚羊」等語，遭徐男提告。鄭男辯稱是要找徐男出遊，去清境農場看「趕羚羊」，不過此說法被法官打臉，判罰7000元。

根據了解，擔任社區管委會委員的鄭男，因不滿社區油漆工程有2家投標且尚未決議，就有工人前來施工。去年12月8日下午，鄭男在管委會群組中提出質疑，除與徐男發生爭執外，他還留言「改天帶你去趕羚羊」、「還是看草枝擺都可以」等語。徐男認為鄭男故意以諧音飆罵「三字經」，憤而截圖提告《公然侮辱罪》。

對此，鄭男辯稱自己沒有辱罵徐男，他是真的要約徐男等委員出遊，一起去看「趕羚羊」跟「草枝擺」，而清境農場都有這些東西，先前主委也有提到大家一起去旅遊，他才會這樣回覆。

法官認為，根據兩人在群組的前後對話，主要針對油漆工程討論，且並未有人提及出遊之事；鄭男辯稱「趕羚羊」等語是指相約出遊，顯然為卸責之詞，最後依《公然侮辱罪》判罰鄭男7000元，可上訴。

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(中時新聞網)