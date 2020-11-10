愛情是個奇妙的東西，不僅發生時無從預料，有時分手的理由，也很匪夷所思，餐酒館老闆林宏偉分享男性朋友的親身經歷，透露他跟加拿大海歸的女友發生一次關係就急忙提分手，心有餘悸直言：「我好像被強姦」。

分手理由百百種，餐酒館老闆林宏偉見多識廣，最近就在《新聞挖挖哇》節目上，分享男性友人的慘痛情史，透露好友跟一個女生交往，女方因為到西方國家留學，因此思想比較開放，而男方正好相反，家裡走日式教育，結果遇上洋派的女方，雖然有愛情，但觀念與行事上，有很多地方難以磨合。

朋友吐露，分手是他提出的，理由竟是因為兩人第一次發生關係，女方超級主動，過程也相當「精采」，讓男方嚇壞，事後竟跟別人泣訴：「我感覺被強姦了」，讓主持人鄭弘儀覺得好笑又驚訝，反問：「那麼嚴重喔？」。

林宏偉接著解釋，留學派女友在床上不但主動，還會吐露一些「西洋愛情片

」中出現的「髒話」，不時嘶吼，但個性內斂的男友認知上，覺得這種時候應該看到女生溫柔的一面，因此當下難以投入，心中想著「怎麼還不結束？我好像被強姦」，事後很快提了分手，但真正的理由，男方始終難以跟對方啟齒。

(中時新聞網)