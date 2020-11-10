因應水情吃緊，農委會上個月宣布乾旱最嚴重的桃竹苗地區實施停灌。反消滅水利會全國自救總會召集人黃金春、自救會法律顧問蘇煥智等人，今赴監察院陳情，表示農田水利會10才改制，首先就犧牲農業用水，結穗的稻殼無法收成，令農民深感天打雷劈，並呼籲監院人權會應針對水利會私有財產，逕行登記國有進行調查。

反消滅水利會全國自救總會召集人黃金春、自救會法律顧問蘇煥智、護水護產顧農民嘉南自救會長謝耀慶、彰化水利會護產護水權委員會會長鄭俊雄、雲林水利會護水護產護自治權自救會長王境棋及農民等人，上午齊赴監察院陳情，盼政府留給農民農業用水一條生路。

甫卸任桃園農田水利會會長的黃金春說，現今17個農田水利會於各地的組織架構、灌溉設備因地制宜，各自不同，而當前民進黨政府，對農田水利會根本不了解。

黃金春直言，他在改制前就警告，官派的農田水利會並不會對農民比較友善，不幸預言成真，10月改制首先就犧牲農業用水，結穗的稻子無法收成，如同懷孕8個月要墮胎，令農民深感天打雷劈。

黃金春指出，過往缺水乾旱，經濟部、農委會、工業團體還要與農田水利會協商，現在這個人民團體被閹割了，農民沒有水權代表協商，直接就被犧牲掉。

蘇煥智說，熟稔農田水利會法制史的中央研究院法律研究所副研究員吳宗謀，日前投書媒體，對內政部要求各地方地政事務所，將農田水利會財產以囑託登記免附所有權狀，逕行登記為國家所有。

蘇煥智質疑，免附所有權狀恐有違法之虞，呼籲監察院人權委員會應針對水利會私有財產，逕行登記國有進行調查。

黃金春補充，農田水利法第23條，將本就是私有財產的農田水利會財產，未經合法徵收程序，且無視於農田水利會的法人資格並未依法被廢止，即直接由國家無償承受，並由國家以囑託登記「接管」的模式「強佔」為國家所有，顯然違法違憲，創憲政惡例，大開民主倒車，民進黨此舉與共產專制有何區別？

黃金春痛批，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌都是法律出身，結果卻沒收民主法治，雖然小蝦米鬥不過大鯨魚，但他相信邪不勝正，他們終究會贏，能把不仁不義的政府拉下來，把財產還給農民，並完備健全組織。

(中時 )