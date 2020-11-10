過去曾不少網友踢爆家人房間髒亂景象，而昨有一名女子則是分享，搭乘計程車時，車內髒亂不堪，整個副駕駛座堆滿雜物，排檔桿區髒亂至看不出排檔桿在哪，令她直呼真的好可怕，一張張的照片網友看了認為「根本垃圾車」。

車上內不少司機的私人物品，有滑板、鍋碗瓢盆、衛生紙，雖車內整潔令人堪憂，但也令部分網友表示該多點同理心，因司機可能是「以車為家」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

這名女子昨（9）日，與同事台北車站招攬計程車後，便被車內的景象嚇到，副駕駛座塞滿雜物，像是鍋子、衛生紙及塑膠袋，甚至還有一個錄音帶卡帶，滿滿的私人物品，原PO透露「她們的隨身行李是被硬塞至後車廂」，整台車唯獨後座是乾淨的，讓她直呼這真的「太可怕。」

網友看完紛紛認為這車「有味道」、「妳以為妳招的是計程車，其實妳招到垃圾車」、「妳以為妳招的是計程車，其實妳招到垃圾車」、「快吐了」、「看了...覺得有點心酸」、「我搭過一次，全車臭到不行，只好提早下車。找錢時發現司機衣服也髒，指甲污黑。總覺得應該有人管理。」

另外，部分網友認為司機可能以車為家，並呼籲原PO要有同理心，「雖然觀感不佳，但或許是經濟有困難吧⋯⋯有的時候拿點同理心看待事情就會好一點⋯⋯」、「甘苦人的辛酸，又如何說話是好 ? 誰願意如此這般呢 ?」、「司機把車當家啦！要學會有同理心！」

(中時新聞網)