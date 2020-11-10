搶搭雙11話題 納智捷URX推加倍升等方案 11:532020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶搭雙11購物潮行銷話題，納智捷汽車推出車業唯一的雙11優惠，針對URX五人座ADAS智駕款車型，推出加價1萬元升等價值11萬元好康的「加倍升等專案」。 納智捷解釋，現購買URX五人座ADAS智駕款，加價1萬元就能直接升等原價94.8萬元的五人座AR環景款車型，坐擁八大安全配備，還可獲贈市價逾5萬元的夏普70吋4K液晶電式，以及價值1萬元的原廠導航系統，好康總值超過11萬元，搭配汰舊換新優惠，車價最低只要85.8萬元。 (工商 ) #升等 #納智捷 #URX #五人座 #搶搭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Yahoo奇摩雙11開打 推AR科技時尚秀 04:092020/11/10 財經焦點 森那美起亞下半年新車銷量 改寫同期新高 21:002020/11/09 財經 百貨周慶殺很大 京站滿3800送400 線上搶11元商品 04:092020/11/10 時尚消費 台北美福「雙11精彩快閃週」三天兩夜跨年假期優惠入住 11:312020/11/09 生活 台灣之星雙11超殺 首祭5G吃到飽299元 20:152020/11/09 生活 搶賺雙11 米其林輪胎推電商專屬購胎優惠 20:292020/11/09 財經 Synology推雙11舊換新 指定NAS新品享85折優惠 09:422020/11/10 財經 雙11好康大放送 電商、超市優惠懶人包 08:022020/11/10 生活 雙11 Yahoo奇摩優惠盡出 04:102020/11/09 生活新聞 台商攻雙11 大搶面子經濟 04:092020/11/10 全球財經 財經熱門新聞 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 《國際產業》叫我世界第一！韓國新船訂單量連4月居首 打敗中國大陸 - 財經 - 時報資訊 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 MSCI調整前夕法人預言 四檔挑戰新成分股 兩檔提防遭移除 - 財經 - 工商 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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