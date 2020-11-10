搶搭雙11購物潮行銷話題，納智捷汽車推出車業唯一的雙11優惠，針對URX五人座ADAS智駕款車型，推出加價1萬元升等價值11萬元好康的「加倍升等專案」。

納智捷解釋，現購買URX五人座ADAS智駕款，加價1萬元就能直接升等原價94.8萬元的五人座AR環景款車型，坐擁八大安全配備，還可獲贈市價逾5萬元的夏普70吋4K液晶電式，以及價值1萬元的原廠導航系統，好康總值超過11萬元，搭配汰舊換新優惠，車價最低只要85.8萬元。

(工商 )