博客來的夜襲，震撼出版業！瞄準雙11購物商機，全台第一大圖書通路博客來在9、10日連續兩天晚間7點到11點，祭出史上暢銷新書最大規模、限時下殺最優惠的「快閃夜書店」活動，包含排行榜熱銷童書、文學小說、商業理財、心理勵志等，逾萬種最新暢銷中文書限時下殺66折，力拚活動業績翻倍成長！ 「快閃夜書店」橫掃上半年各大書店排行榜新書，像是《原子習慣》、《這世界很煩，但你要很可愛》和全球暢銷突破百萬本的小說《正常人》，話題新書村上春樹《棄貓 關於父親，我想說的事》，10月底剛出版的艾爾文勵志作品《在不完美的生活裡，找到完整的自己》、熱門投資理財新書《慢飆股台積電的啟示錄》，以及熱門童書薩提爾教主李崇建x甘耀明《透明人+藍眼叔叔》，親子天下《神奇柑仔店系列》套書特價697元、約62折，《樂高小創客2》附獨家附贈33個樂高積木組件 + 8張紙零件，66折511元。

博客來表示，在雙11民眾搶便宜心理，加上報復性消費、宅經濟持續發燒，今年消費潛力將更勝以往，博客來做為第一大圖書通路加碼促銷，且消費者除了選購書籍，也連帶刺激百貨商品銷售所以搶先在9、10日推出「快閃夜書店」，讓買氣增溫，接著11、12日再祭出全館消費滿千，現折11％，消費滿1,200再送100元E-Coupon，滿2,000再送100元E-Coupon，讓讀著掃貨買個過癮。

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