民主黨總統當選人拜登贏得美國總統大選，蔡英文總統8日在推特轉貼今年1月拜登恭喜她當選時的推文，強調現在輪到她向拜登恭喜。但中華戰略學會研究員張競認為，蔡總統「利用社交軟體表達賀電，看起來不太妙」，沒想到竟遭綠營追殺。對此，張競今反擊，喊話民進黨「既然綠營要把這事搞大，榮民伯伯自然奉陪到底」！

張競今在臉書發文表示，這次針對蔡英文總統推特發文，跳出來主打「榮民伯伯」的是民進黨中央黨部處理國際事務的黨內幹部，隨後跟進的是民進黨立法委員，反而是主管外交事務的行政體系與總統府默不作聲。

張競對此提出質疑，「請問這份推特貼文是以中華民國總統身份致賀，還是以民進黨主席致賀，甚或是個人身份致賀」？為何是由民進黨高層黨工出面開火？當初綠營批評黨國體制不分，現在第二次執政，然後再連任，連這個體制都搞不清楚嗎？

張競直言，這份推特貼文出來，民進黨執政所任閣揆都被搞到頭昏，將推文說成致電，榮民伯伯出來幫總統解釋，受訪說明影帶出現多處，拜託民進黨黨黨工看清楚好不好？

對於只因為說了「不太妙」三字遭到民進黨追殺一事，張競再次強調，推特貼文一出，網路四處質疑，對比川普當選時，外交部所處理規格產生明顯差距，民進黨不必模糊焦點，去比擬他國領袖如何如何，榮民伯伯也可以在臉書貼個賀電，但是透過社交媒體放話，對方回不回應，這還要看人家高不高興。要是現在全球黑幫老大也來社交媒體發個賀函，大家不妨猜猜對方會不會回覆？

張競稱，假若一月份對方致賀，當時是已讀不回，現在事隔多月，再從存檔中撈出來回覆，此豈非前倨後恭嗎？所以榮民伯伯好心提醒，這樣處理問題，看起來不太妙。現在依據綠營如此高調又強烈反擊「不太妙」這三個字，恐怕「確實是不太妙」。

最後，張競誠懇提醒民進黨，榮民伯伯不過是升斗小民，合法退俸要殺要剮，不都是您們這種統治階級予取予求嗎？現在不過是「不太妙」就可以讓各位情緒反應到如此地步，全國民眾是否要真的開始擔心，為何要如此強烈反應，到底是踩到那個痛腳呢？難道真是被榮民伯伯講到民進黨所不能面對的inconvenient truth嗎？

(中時新聞網)