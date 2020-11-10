知名舞蹈老師KIMIKO，日前在IG分享喝珍奶時都會要求「混珍洗珠」，引起廣大網友好奇詢問，但卻也遭部份人砲轟「惡整店員」，對此KIMIKO澄清有先詢問過店員，並強調有另付費用。

KIMIKO日前透露去手搖飲店點珍奶時，都會要求「混珍洗珠」，同時喝到大珍珠加小珍珠，才能喝到層次感，至於「洗珠」則是珍珠一定要再次過水，甜度就不至於過膩，不過此舉這也引發爭議，遭網友砲轟根本是「惡整店員」，對此她表示點單前會事先詢問，若店家沒有提供此服務，也會欣然接受，至於加上此道手續，是必須另外收取費用，最後更強調「並非所有店家皆提供此服務」。

此外，KIMIKO表示文中僅提到「個人口感和喜好」，並沒有提及身材或健康是靠此步驟維持，更沒有提到「熱量」相關問題，呼籲所有人不要拿「沒有說過的話」請教任何專家，或者要求回應「沒有說過的話」。

對此網友留言也是反應不一：「目前在手搖店工作，蠻常碰到要求洗料、過水的客人，完全不是奧客行為」、「自以為的懂喝，只是增加店員的工作量」、「自以為隱藏版點法，只是徒增別人不必要麻煩」、「店員接受這種服務也有多貼錢，不知道一堆人在靠北什麼」。

(中時新聞網)