擁有North Face等知名品牌的美國企業威富（VF Corporation）將斥資21億美元（約台幣609億元）天價收購美國潮牌服飾「Supreme」，預計今年底完成交易。

威富是美國一家大型成衣企業，旗下擁有North Face、Timberland、Vans、Jansport、Kipling、Eastpak 等流行服飾及用品。該公司全年營收約為 105 億美元 （約台幣 3045億元）。

Supreme於 1994 年成立於美國紐約，紅底白字的方型logo相當醒目，而其設計的潮 T更廣受年輕人喜愛，成為街頭流行服飾的代表之一。

威富9日宣布，將以21 億美元買下潮牌Supreme，此項交易預計於今年年底完成。Supreme到2022年預估為威富貢獻至少5億美元營收和每股20美分的調整後每股盈利。

Supreme目前為凱雷集團和Goode Partners所持有，兩家公司將在這次交易中出售他們的股權。

(中時新聞網)