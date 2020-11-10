教育部今天表示，經過教育、社政、民政與警政的緊密關懷網絡，並與各縣市政府合作推動中介教育，自99學年起，每學年度輟生復學率均逾80％，108學年度更達87.63％，中輟生復學的狀況愈來愈好。

為鼓勵各縣市的努力，國教署11月10、11日在屏東縣政府舉辦「109年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，期盼強化關懷能量，引導每位中輟生重返校園。

教育部除表揚台北市、台中市、台南市、雲林縣、嘉義市、金門縣、連江縣及花蓮縣等8個績優縣市、50個績優單位與10位績優人員，也以「愛‧沒輟」為主軸，規畫「建構夥伴關係－個案輔導合作」、「愛滋病防治宣導」、「網路成癮預防策略」以及「少事法修正後學校因應作為」等專題講座，並安排「地方政府與各網絡單位合作事務」分享，以及實地參訪屏東縣光春國中「飛夢林學園」的中輟預防業務，提供縣市交流學習。

教育部表示，在各相關單位的共同努力下，中輟生重返校園的比例也愈來愈高。根據統計，108學年度全國中輟生總數3086人，復學人數3103人（含以前年度輟學，但於本學年度復學人數），復學率達87.63％。

教育部108學年也補助各地方政府約1.68億元，合作辦理中介教育，加強針對有中輟之虞的學生採行相關輔導措施，並積極鼓勵學校及民間團體申請辦理高關懷課程；此外，對原就讀環境有適應問題的中輟學生，也透過多元彈性或適性教育課程，鼓勵學生持續學習。

教育部國教署表示，「成就每一個孩子」是十二年國教的核心理念，透過大家共同的關愛，相信能讓中輟生感受溫暖，進而對未來產生更大希望。感謝各地方政府全力推動中輟生輔導業務，以及學校教育工作者的無私奉獻，期許中輟輔導業務不斷精進，共同攜手往「零中輟」的目標前進。

(中時 )