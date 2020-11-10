桃園市議員王浩宇2018年間爆料時代力量黨工林效先持有「毒郵票」，結果是烏龍一場。林事後對王提告求償，一審桃園地院判王應賠25萬元並登報、在臉書道歉，雙方上訴，二審高等法院今加碼多判15萬元，王浩宇總共應賠40萬元並登報、在臉書道歉，可上訴。

王浩宇2018年4月15日下午在立法院開記者會，影射林效先持有大量毒郵票，疑涉運毒、販毒，甚至發誓：「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇。」不過，檢方調查後處分林等人不起訴，證實是烏龍一場，林因此對王提告求償243萬500元及登報、在臉書道歉。

一審判林效先勝訴，王浩宇應賠償25萬元並登報、在臉書道歉，且不得更改臉書道歉文底下的留言隱私設定。雙方均提上訴，二審仍認定他未合理查證，損害林的名譽，審酌雙方身分、地位及經濟能力後，加碼再判賠15萬元。

林效先另還針對報導的媒體、名嘴提告求償240萬餘元，目前在台北地院審理中。北院曾傳喚王浩宇出庭作證，王推稱當時是要監督時力，並未曝光林的身分，他根本不知林是誰，是媒體事後自己挖出來的，與他無關。

(中時 )