騎機車撞行人彈飛倒地遭輾亡 31歲女警下班途中喪命

雲林縣北港警分局31歲黃姓女警，昨（9日）傍晚下班騎車返家途中，行經嘉義縣六腳鄉六斗村六美國小附近路段時，疑不慎撞到一名路邊停車駕駛，失控彈到快車道，倒地後慘遭後方兩輛汽車輾過，當場死亡。家屬前往認屍時淚崩，哭喊「下輩子不要再當警察」。

這起車禍發生在9日下午5時許，警方初步調查，33歲許姓男拖板車司機，將車輛停在南向慢車道，下車將拖板車後方的折疊式踏板收起，正準備走回前方駕駛座，因車體龐大，占用慢車道，黃女騎車經過閃避不及，先撞到許，失控後彈飛到快車道，後方2部自小客車，因煞車不及輾過黃女，黃女遭白色自小客車輾過頭部，頭顱破裂當場死亡；許男左小腿開放性骨折，送醫急救無生命危險。

從沿路監視器畫面顯示，事發當下天色昏暗，機車倒地後在地面上刮出一道火光，事發後現場機車零件四散；警方表示，黃女騎機車時有戴安全帽，黃女、拖板車和自小客車司機均無酒精反應。

黃女警專26期畢業，從警6年多，人緣好，車禍死亡消息傳回分局，同事震驚不已；有員警說，她傍晚離開分局，還跟大家說「Bye Bye」，卻再也見不到面。而黃女家屬昨晚接獲噩耗，認屍時痛哭失聲，不敢相信年輕未婚的她，執勤下班竟天人永隔，當場哭喊「下輩子不要再當警察了」，讓人鼻酸。

(中時新聞網)