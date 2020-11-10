大陸國家統計局10日發佈2020年10月CPI（消費者物價指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據，與去年同期相比CPI上漲0.5％，漲幅較上月回落1.2個百分點。這主要是受到與去年同期對比的基數較高、翹尾因素減少以及豬肉價格由升轉降的影響。其中食品價格上漲2.2％，漲幅比上月回落5.7個百分點，影響CPI上漲約0.49個百分點。

具體來看，大陸豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降、下降2.8％；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降18.3％、13.2％和6.5％，降幅分別擴大0.6、4.1和1.8個百分點。

另外看到PPI部分，與去年同期相比PPI下降2.1％，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降2.7％，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.5％，降幅擴大0.4個百分點。

進一步看到主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開採和洗選業、下降5.5％，收窄2.0個百分點；燃氣生產和供應業，下降5.4％，收窄0.1個百分點。

而價格降幅擴大的有石油和天然氣開採業、下降30.4％，擴大4.2個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降18.5％，擴大1.6個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9％，漲幅與上月相同；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由平轉漲，上漲0.3％。農副食品加工業價格上漲1.9％，漲幅回落2.0個百分點。

(旺報 )