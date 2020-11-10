日系豪華車品牌INFINITI，針對旗下QX50、Q50車款，推出馭樂升級款車型，標配Apple CarPlay&Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航、AVM環景顯示附MOD物體偵測，及LED主動式轉向頭燈。同時，為能讓車主享有更完善的保固以及多元的服務，INFINITI推出安心延長保固服務加購方案，為車主提供六大系統最多共六年或15萬公里的延長保固服務。

INFINITI總代理裕隆日產汽車表示，QX50風尚馭樂款及旗艦馭樂款，標配Apple CarPlay& Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航，結合智慧手機多項功能，及InTouch雙螢幕主控台，同時搭載ICC全速域智慧定速系統及PFCW超視距車輛追撞警示系統等多項ProACTIVE智慧駕駛科技，與AVM環景顯示附MOD物體偵測及LED主動式轉向頭燈等全方位安全配備，QX50風尚馭樂款建議售價207萬元，QX50旗艦馭樂款239萬元。

裕日車表示，Q50的旗艦馭樂款配備Apple CarPlay&Android Auto整合系統、原廠中文3D衛星導航及ProACTIVE智慧駕駛科技，以及BOSE Performance音響系統，建議售價199.9萬元。

(工商 )