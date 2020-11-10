大陸國家市場監管總局發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見，指將對平台經濟領域開展反壟斷監管要堅持營造公平競爭秩序。著力預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為。

徵求意見稿稱，具有市場支配地位的平台經濟領域經營者，可能濫用市場支配地位，以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品。

徵求意見稿稱，對平台經濟領域開展反壟斷監管堅持以下原則：營造公平競爭秩序。對平台經濟領域開展反壟斷監管要堅持營造公平競爭秩序。著力預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為，維護平台經濟領域公平競爭、開放包容的發展環境，降低市場進入壁壘，促進更多主體進入市場，公平有序參與競爭，激發市場活力。

加強科學有效監管。「反壟斷法」的基本制度、規制原則和分析框架適用於平台經濟領域所有市場主體。反壟斷執法機構將根據平台經濟的發展狀況、發展規律和自身特點，強化競爭分析和法律論證，不斷加強和改進反壟斷監管，增強反壟斷執法的針對性、科學性。

激發創新創造活力。維護平台經濟領域公平競爭，引導和激勵平台經營者將更多資源用於技術革新、質量改進、服務提升和模式創新，防止和制止排除、限制競爭行為抑制平台經濟創新發展和經濟活力，有效激發全社會創新創造動力，構築經濟社會發展新優勢和新動能。

促進行業健康發展。通過反壟斷監管維護平台經濟領域公平有序競爭，充分發揮平台經濟高效匹配供需、降低交易成本、發展潛在市場的作用，推動資源配置優化、技術進步、效率提升，支持和促進實體經濟發展。

維護各方合法利益。平台經濟發展涉及多方主體。反壟斷監管在保護市場公平競爭、保障和促進平台發展的同時，著力維護平台內經營者和消費者等各方主體的合法權益，使全社會能夠共享平台技術進步和經濟發展成果，實現平台經濟整體生態和諧共生和健康發展。

(工商 )