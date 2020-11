宏達電(2498)今日公布第三季財報,單季每股虧損1.7元,是近10個季度以來,首次每股虧損幅度收斂到「1」字頭,單季營業毛利率從上一季26.5%上升至27.0%,宏達電在第三季於智慧型手機、VR(虛擬實境)也持續動作頻頻,除推出首款台灣製造的5G手機,搶灘首波5G換機潮外,VR在企業、藝術、國防等眾多產業上也有更緊密得合作,擴大能見度。

宏達電第三季營業收入為15.3億元,季增加14.14%、年減少37.43%,單季營業毛利率從上一季26.5%上升至27.0%,增加0.5個百分點、也相較去年同期增加4.32個百分點,單季營業淨損為15.8億元,營業利益率為-103.1%,稅後淨損為14.1億元,每股稅後虧損為1.7元,是近10個季度以來,首次每股虧損幅度收斂到「1」字頭。

宏達電累計前三季營收為42.06億元,年減少48.71%,營業利益率為-121.2%,累計稅後虧損48.98億元,虧損較去年同期大幅收斂,累計今年前三季每股虧損為5.98元。

宏達電第三季在智慧型手機領域上,發表首款台灣製造5G手機HTC U20 5G,展現宏達電持續投注5G技術發展的承諾,另外,也在台灣及歐亞洲地區發表HTC Desire 20 Pro。

至於長期耕耘的VR上,在企業應用市場中持續領先發展,結合高端VR硬體、軟體內容及服務平台等發展出多元的應用,擴大客戶群至汽車、國防、醫療保健及其他產業,也與美國醫療設備公司Penumbra合作,研發FDA認證可協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的系統。

另外,也成功地將藝術成果展現至虛擬實境領域。HTC與倫敦時尚學院的時尚創新中心、曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室(RYOT Studio)、及VIVE X合作夥伴超現實博物館(Museum of Other Realities)聯手,首次在虛擬世界中舉辦VR時裝秀「The Fabric of Reality」,此外,在第77屆威尼斯國際電影節,HTC VIVE Originals協助將VR單元「VENICE VR EXPANDED」首次以線上形式跨國展出。

(時報資訊)