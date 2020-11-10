IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠半導體晶圓後段測試載板需求暢旺，帶動規模經濟效益顯現，2020年第三季營運締造「4高」佳績、每股盈餘（EPS）3.64元。累計前三季營運則創下「5高」佳績，每股盈餘9.08元。

雍智今年營運成長動能暢旺，股價拉回修正後自9月底起漲，6日股價觸及350.5元、波段漲幅達37.45％，今（10）日股價利多出盡開低拉回，一度下跌4.37％至328.5元，呈現拉回修正走勢。不過，三大法人仍偏多操作，上周合計買超992張、昨日續買超67張。

雍智第三季合併營收創3.42億元新高，季增16.2％、年增達47.52％，雖然毛利率降至55.46％的近5季低點，但營益率仍創38.53％新高。稅後淨利0.98億元，季增24.93％、年增達47.36％，每股盈餘3.64元，亦齊創新高，合計締造「4高」佳績。

累計雍智前三季合併營收8.84億元、年增達44.09％，毛利率57.01％、營益率36.85％，優於去年同期53.5％、31.88％。稅後淨利2.45億元、年增達55.35％，每股盈餘9.08元，締造全數改寫同期新高的「5高」佳績。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使今年營運成長動能暢旺，第三季營收及獲利同步改寫新高，表現符合法人預期。

雍智10月自結合併營收達1.43億元，月增16.16％、年增近1.04倍，連3月改寫新高。累計前10月合併營收10.28億元、年增達50.24％，已超越去年全年、提前改寫新高。法人認為，第四季雖步入淡季，但雍智營運可望持穩高檔、估僅小幅下滑，表現將淡季不淡。

(時報資訊)